Bytom. Zmiany w organizacji ruchu. Straż pożarna wyjechała z centrum miasta

W związku z przeniesieniem siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu na ulicę Łużycką, zostały usunięte tablice ostrzegawcze i informujące o ruchu pojazdów uprzywilejowanych. Z kolei mając na uwadze lokalizację szkoły przy ulicy Strażackiej, zaadaptowano dwa miejsca postojowe na typu kiss and ride. Dodatkowo wykonane zostało zawężenie wlotu ul. Strażackiej do ul. Piłsudskiego z obydwu stron do szerokości 3,5 metra.