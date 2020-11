Bytom. Uwaga kierowcy, będą utrudnienia

Inwestycja jest wspólnym dziełem miasta i Tramwajów Śląskich. Jej wartość to 13,6 mln zł. Nadzór nad przebudową skrzyżowania ul. Frycza-Modrzewskiego i Zabrzańskiej sprawuje gmina Bytom, a za modernizację torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Frycza-Modrzewskiego (na linii nr 9) od granicy z Rudą Śląską do przystanku Szombierki Kościół nadzorują Tramwaje Śląskie.

- To inwestycja, która ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo na drodze, ale również komfort jazdy kierowców, którzy kierują się z Bytomia w stronę Rudy Śląskiej i Zabrza. Apeluję do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do zmian w organizacji ruchu, które wkrótce zostaną wprowadzone – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.