Bytom. Tłumy na korcie. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz promowali tenis

Jak zachęcić dzieci do uprawiania jednej z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świeci? Promując go przez światowe gwiazdy tenisa, a takimi z pewnością są Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz, którzy 11 lipca zawitali do Bytomia, gdzie zagrali z najmłodszymi adeptami tenisa ziemnego.