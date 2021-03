Bytom. Stadionowy zegar z ulicy Olimpijskiej jest jak nowy. Czeka na boisko

- Od tego czasu był przechowywany na terenie zaplecza technicznego BPK, co uchroniło go przed całkowitą dewastacją i zniszczeniem, a w marcu 2020 roku rozpoczęto renowację zegara – informuje bytomski magistrat.

Od podstaw zrekonstruowano około 80 procent jego elementów, a pozostałe naprawiono, tak aby doprowadzić do właściwego stanu technicznego i wizualnego. Największym wyzwaniem okazała się naprawa mechanizmu zegara.

- Jest to konstrukcja niestandardowa i trudno było znaleźć zegarmistrza, który skutecznie zajmie się naprawą. Udało się znaleźć specjalistę i po dwóch miesiącach od przekazania w jego ręce zegara, urządzenie odzyskało sprawność – zawiadamiają urzędnicy bytomskiego UM .

Śląskie. Renowacja zegara stadionu, Nawiązanie do daty powstania Polonii Bytom

Stara tarcza była wykonana z kilku złączonych ze sobą części, natomiast nowa jest jednolitą powierzchnią o wymiarach 165x165 cm. Aby podkreślić historię zegara, nowa tarcza ozdobiona została napisem "PB 1920", nawiązującym do daty powstania Polonii Bytom.

- Dla zobrazowania skali prac wystarczy nadmienić, że cała instalacja pochłonęła około 200 metrów kabla elektrycznego oraz 60 lampek ledowych, które należało wymienić z powodu złego stanu technicznego i potrzeby unowocześnienia zegara, tak by dostosować go do obecnych warunków – opisuje bytomski magistrat.