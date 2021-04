Bytom. Są pieniądze na inwestycje. Będą m.in. remonty szkoły i drogi

Bytom. Na co miasto pozyskało 3,5 mln zł

Dofinansowanie w kwocie 1,71 mln zł władze Bytomia przeznaczą na realizację czterech zadań: budowę boiska z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Świętochłowickiej, Modernizację i adaptację budynku szkoły i sali gimnastycznej po gimnazjum na cele edukacyjno- kulturalne przy ul. Stolarzowickiej, modernizację budynku klubowego na zaplecze sportowe, montaż nawadniania i odtworzenie murawy boiska Nadzieja Bytom przy ul. Worpie, oraz modernizację i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego Śródmieście-Rozbark przy ul. Chorzowskiej znajdującego się obok powstającego Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych.

Warto dodać, że oprócz dofinansowania do inwestycji kulturalno-sportowo-edukacyjnych, Bytom otrzyma jeszcze 1,85 mln zł na przebudowę ul. Węglowej. – W ramach tej inwestycji nasze miasto planuje nie tylko przebudowę drogi, ale również budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonanie oświetlenia, w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych, a także utrzymania atrakcyjności istniejącej zabudowy usługowej – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Bytom Opera i Muzeum również z dofinansowaniem

2,2 mln zł dofinansowania otrzymały również dwie instytucje kulturalne znajdujące się w Bytomiu. To Opera Śląska i Muzeum Górnośląskie. W ramach projektu „Inwestujemy w śląską kulturę”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności kluczowych obiektów kulturalnych województwa śląskiego w Bytomiu. Opera Śląska zmodernizuje scenę, wykona również prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane oraz dostosuje budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z kolei Muzeum Górnośląskie w Bytomiu wykona termomodernizację budynku wraz z podniesieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a inwestycja ta przyczyni się do poprawy energooszczędności i efektywności cieplnej budynku.