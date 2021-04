Bytom. Rewitalizacja Kolonii Zgorzelec. Ruszają remonty budynków wyjątkowego osiedla

- Trzeba pamiętać, że Kolonia Zgorzelec to nie skansen, tylko miejsce, w którym toczy się normalne życie. Dlatego tak ważne jest, by z jednej strony zachować unikatowych charakter tej zabudowy, ale przede wszystkim poprawić komfort życia jego mieszkańców - przekonuje Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia .

Bytom. Rewitalizacja Kolonii Zgorzelec. Remonty dachów i klatek schodowych

- Dotarliśmy do momentu, w którym rusza autentyczna odbudowa tego wyjątkowego osiedla. Koszt tej inwestycji to 5,6 mln zł z czego 4,8 mln zł to dofinansowanie ze środków Obszaru Strategicznej Interwencji - mówi Andrzej Maciak, prezes ZBM - TBS.