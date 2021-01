Bytom. Rewitalizacja Bobrka, mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie

- Przed nami kolejna, ważna inwestycja związana z rewitalizacją Bobrka. Zachęcam do zapoznania się z projektem, który zakłada szereg inwestycji, w tym rewitalizację zabytkowego osiedla Nowej Kolonii Robotniczej - mówi wiceprezydent Michał Bieda.

Rewitalizacja podobszaru 8 w Bobrku zakłada między innymi zagospodarowanie terenu osiedla nowej Kolonii Robotniczej (od ul. Czajkowskiego w kierunku północnym - ul. Olszewskiego, ul. Jochymczyka, ul. Stalmacha, ul. Żwirowa). Planowane są do stworzenia m.in. stref sportu, zabawy i wypoczynku, dla najmłodszych, placyki gospodarcze, nowe ciągi piesze, strefy zieleni oraz oświetlenie. Projekt zakłada także wyburzenie budynków oficyn i zabudowań gospodarczych przy ul. Zabrzańskiej 126, ul. Konstytucji 31a, ul. Konstytucji 38.

Punkt konsultacyjny dyżurować będzie 25 stycznia w godzinach od 15.00 do 17.30 w salce parafialnej kościoła św. Rodziny przy ul. Konstytucji 24. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele włądz Bytomia i projektant.

Bytom. Nowa Kolonia Robotnicza postidustriane dziedzictwo

Powstałe w latach 1907 - 1922 osiedle Nowa Kolonia Robotnicza wybudowane dla pracowników huty Julia oraz kopalni Hrabina Johanna. To jeden z elementów dziedzictwa przemysłowego miasta. Architektura osiedlanawiązuje do stylów historycznych, secesji i modernizmu. Do dziś zachowało się ponad 50 domów.