Bytom. Przeprowadzka do sieci. Opera Śląska podsumowała rok 2020

Mimo kolejnych obostrzeń i lockdownów Opera Śląska w Bytomiu miniony rok może zaliczyć do udanych. Obfitował w wiele ciekawych i innowacyjnych wydarzeń. – Pandemia mocno odcisnęła piętno na życiu artystycznym wszystkich instytucji. Musieliśmy przearanżować lub przewartościować sporo działań, które zwykle wykonywaliśmy. Nie było to łatwe. Sztuka operowa jest bowiem sztuką widowiska. Codziennie powstawały nowe pomysły na wspólną integrację z operą, muzyką, baletem. Transmisje spektakli operowych z największych scen operowych świata, ćwiczenia typu balletfit dla dorosłych i lekcje baletowe dla dzieci, quizy operowe czy projekt "Tajemnice opery” - mówi Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej. - To był też dla nas rok jubileuszowy, z przypadającym 75. sezonem. Jako pierwsi w Polsce zorganizowaliśmy online inscenizowany koncert - galę "Razem w każdym wymiarze”. Symbolicznie spotkaliśmy się z naszą publicznością za pośrednictwem internetu. Nasi soliści i goście (Małgorzata Walewska, Aleksander Teliga) śpiewali z pustych miejsc, zwykle zajmowanych przez widzów – dodaje.