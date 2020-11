Bytom. Nowy punkt do badań na koronawirusa. Tym razem przy stadionie

Nowy punkt pobrań materiału biologicznego do testów na obecność SARS-CoV-2 funkcjonuje w Bytomiu przy ulicy Piłkarskiej w następujących porach.

W punkcie przy ulicy Piłkarskiej będzie możliwość wykonania badań płatnych. Cena wykonania wymazu to 390 zł. W przypadku konieczności wykonania tłumaczenia językowego badań pod kątem wyjazdów zagranicznych, do kosztu należy doliczyć 110 zł.

Funkcjonuje też mobilny punkt pobrań wymazów typu drive-thru na parkingu Teatru Rozbark przy ulicy Wojciecha Kilara 29. Od poniedziałku do niedzieli punkt działa od 8.00 do 17.00, zaś w środy do 20.00.