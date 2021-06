Bytom. Mieszkańcy coraz aktywniejsi. Ciekawe inicjatywy z budżetu obywatelskiego

- Liczba złożonych wniosków jest większa niż w ubiegłym roku, z czego się cieszymy, bo to dowód na to, że zaangażowanie i kreatywność bytomian ma się dobrze. Zachęcam do śledzenia kolejnych etapów BO Bytom i współdecydowania o tym, który projekt zostanie zrealizowany - mówi wiceprezydent Bytomia Adam Fras.