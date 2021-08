Bielsko-Biała. Złodziej okradł schronisko na Klimczoku. Był w bluzie z pingwinem

"Sprawca wyważył drzwi i ukradł schroniskowe pieniądze, skarbonkę oraz... kilka paczek batonów? No cóż, nie każdemu chce się zwyczajnie uczciwie pracować" - napisali w mediach społecznościowych właściciele schroniska zwracając się do turystów z prośbą o pomoc, bo złodzieja zarejestrowały kamery monitoringu. Ubrany był w bluzę z pingwinem. "Gdyby ktoś z was wiedział coś o osobie ze zdjęcia - niestety na obecną chwile udostępnić możemy jedynie ubranie - prosimy o kontakt z nami lub komisariatem policji w Szczyrku. Charakterystyczna cecha to żółta bluza z kapturem z grafiką pingwina" - napisali właściciele schroniska na Klimczoku.