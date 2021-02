Bielsko-Biała. Wywołał awanturę w hotelu, skończył w areszcie

Jak poinformowała w czwartek, 4 lutego, bielska policja, kilka dni temu wieczorem dyżurny z drugiego komisariatu policji w Bielsku-Białej otrzymał zgłoszenie, że w jednym z bielskich hoteli trwa awantura pomiędzy parą mieszkającą w jednym z pokoi. Kiedy na miejsce przyjechali stróże prawa, zastali zgłaszającą i jej konkubenta. Policjanci ustalili, że to mężczyzna wszczął awanturę. Nie uspokoił się nawet w obecności mundurowych. Wciąż był pobudzony i agresywny. Jego zachowanie powodowało, że może być niebezpieczny dla siebie i swojej znajomej. Dlatego stróże prawa zdecydowali o doprowadzeniu go do izby wytrzeźwień.

Bielsko-Biała. 31-latek wyzwał policjantów

Kiedy patrol dojechał do bielskiej placówki przy ul. Karola Miarki 31-latek, zrobił się agresywny wobec policjantów. Nie pomagały próby uspokojenia i wezwania do zachowania zgodnego z prawem. To tylko jeszcze bardziej go rozsierdziło i zaczął wyzywać jednego z policjantów. Wobec znieważenia funkcjonariusza został zatrzymany i doprowadzony do komendy.