Bielsko-Biała. Wracają porody rodzinne, ale są obostrzenia

Rodzącej pacjentce może towarzyszyć jedynie ozdrowieniec, posiadający potwierdzenie przebycia zakażenia SARS -CoV-2 lub osoba, która została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi. Od drugiej dawki szczepionki musi minąć jednak co najmniej siedem dni.

Zanim jednak osoba towarzysząca wejdzie na porodówkę, otrzyma otrzyma do wypełnienia ankietę epidemiologiczną. – Po analizie dokumentu, wstępną decyzję o dopuszczeniu do porodu rodzinnego podejmie lekarz dyżurny lub położna Izby Przyjęć. Ostateczne zdanie w tej sprawie należeć będzie do lekarza sprawującego nadzór na sali porodowej lub specjalisty, który będzie tam na dyżurze – mówi zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Krzysztof Pliszek.