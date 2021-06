Bielsko-Biała. Uwaga kierowcy. Nie przejedziemy ul. Komorowicką

Bielsko-Biała. Remont ulicy Komorowickiej

Objazd zamkniętego odcinka ul. Komorowickiej poprowadzony zostanie ulicami Józefa Piłsudskiego i Lwowską do ul. ks. Stanisława Stojałowskiego. Zamknięty będzie również wlot ul. Ignacego Jana Paderewskiego do ul. Komorowickiej, a objazd poprowadzony ul. Legionów do ul. Józefa Piłsudskiego i dalej ulicą Lwowską do Stojałowskiego.