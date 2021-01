Bielsko-Biała. Truł sąsiadów, namierzył go dron straży miejskiej

Straż miejska w Bielsku-Białej podejmuje działania mające na celu zapobieganie zjawisku smogu i poprawę jakości powietrza w naszym mieście. Ma do dyspozycji drona, wyposażonego w specjalne czujniki. Dzięki urządzeniu strażnicy od razu znają skład dymu wydobywający się z kominów. Bielska straż miejska takim sprzętem dysponuje od połowy grudnia. - Jedno z zakupionych przez nas urządzeń to tzw. dron zwiadowca, który posłuży do lokalizowania ewentualnych emitorów zanieczyszczeń. Drugi to dron zasadniczy - wyposażony w czujniki do badania zanieczyszczeń PM10, PM2,5 i PM1 - który znad komina on-line pokaże strażnikowi miejskiemu, czy dochodzi do przekroczenia norm – wyjaśnił zastępca komendanta straży miejskiej w Bielsku-Białej Krystian Kowalczyk.