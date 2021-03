Bielsko-Biała. Tajemniczego szpiega wesprze unia, państwo i lokalne władze

Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Nawiązuje do fabuły powieści i serialu, w których szpieg podążał za głównymi bohaterami ”Porwania Baltazara Gąbki”. 13 odcinków wyprodukowano w latach 1969-1970 w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej .

Pomniki nawiązujące do dorobku bielskiego studia tworzą szlak ”Bajkowe Bielsko-Biała”, który powstaje od kilku lat. W mieście ustawiono już rzeźby Reksia, Bolka i Lolka, Pampaliniego łowcy zwierząt oraz Smoka Wawelskiego i kucharza Bartoliniego Bartłomieja herbu Zielona Pietruszka.

Bohaterowie ”Porwania Baltazara Gąbki” znani są także za naszą południową granicą. I to właśnie we współpracy z czeskim partnerem we Frydku-Mistku projekt będzie realizowany. Prócz pomnika, który ma powstać jeszcze w tym roku, powstaną również materiały promocyjne dot. szlaku ”Bajkowa Bielsko-Biała”.