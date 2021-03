Bielsko-Biała. Szczególny koncert, pamiętają o Marii Koterbskiej

Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to widowisko z wykorzystaniem multimediów, niezwykłych strojów z tamtych lat, w atmosferze kolorowych jarmarków, kawiarenek, liryki i dowcipu najlepszych polskich twórców. Przypomnienie czasów, w których żyła i śpiewała Maria Koterbska, będzie nie tylko symboliczne, gdyż patronatów temu wydarzeniu udzielili bliscy i przyjaciele artystki, potomkowie tych, którzy dla niej tworzyli, występowali na scenie, otaczali przyjaźnią i przesłali do Bielska-Białej swoje wsparcie dla tego pomysłu. Są to: Roman Frankl, syn Marii Koterbskiej, Agata Passent i jej Fundacja Okularnicy im. A. Osieckiej, Danuta Grechuta, Fundacja Ireny Kwiatkowskiej FiK, Piotr i Jaga Kofta z Fundacją Pamiętajcie o ogrodach, Fundacja Wasowscy oraz Fundacja Krystyny JandyNa Rzecz Kultury.