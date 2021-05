Bielsko-Biała. Strażacy uczyli policjantów jak jeździć na quadzie

Bielscy policjanci pod koniec ubiegłego roku mają do dyspozycji nowy quad marki TGB 1000. Jest wyposażony w mocny silnik, napęd 4x4 z dwoma blokadami dyferencjału oraz akcesoryjnie montowane gąsienice. Został zakupiony wspólnie przez policję oraz samorządy Szczyrku, Wilkowic i powiatu bielskiego. - Wyposażenie komendy w taki sprzęt to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i turystów. Kiedy zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie, a są to sytuacje związane głównie z poszukiwaniem zaginionych w górach osób, przystosowany do jazdy w każdych warunkach pojazd jest elementem wyposażenia, od którego może zależeć powodzenie akcji – podkreśla bielska komenda.