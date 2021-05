Mateusz Morawiecki w Rzeszowie o kandydatce PiS: ma znakomity plan

Według niego plan Leniart spowoduje, że Rzeszów będzie jeszcze piękniejszym miejscem do życia, kształcenia się. Jak zaznaczył premier, propozycje Leniart przyciągną też do miasta osoby z zewnątrz, a także przyczynią się do powrotu tych, którzy wyjechali z Rzeszowa, gdzieś do dalekiej Anglii, Irlandii czy innych krajów.