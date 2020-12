Szczyrk. Ma potężny silnik, napęd 4x4 i wszędzie wjedzie

W komisariacie policji w Szczyrku odbyło się symboliczne przekazanie nowoczesnego quada. Pojazd z napędem na cztery koła, akcesoryjnymi gąsienicami i wyposażeniem przeznaczonym do służby w każdych warunkach, został zakupiony wspólnie przez policję oraz miasto Szczyrk, gminę Wilkowice i Starostwo Powiatowe. - To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, dzięki której stróże prawa będą mogli lepiej realizować stawiane przed nimi zadania – podkreśla policja.

Z rąk samorządowców stróże prawa ze Szczyrku otrzymali symbolicznie kluczyki i dokumenty do wartego ponad 100 tysięcy złotych quada. Blisko połowę kwoty na jego zakup przekazały gminy: Szczyrk i Wilkowice oraz Starostwo Powiatowe.

Szczyrk. Quad zaczął służbę

Quad marki TGB 1000 wyposażony jest w nowoczesny silnik V-twin, napęd 4x4 z dwoma blokadami dyferencjału oraz akcesoryjnie montowane gąsienice. Rejon podległy funkcjonariuszom w Szczyrku, to w przeważającej mierze teren górski. - Wyposażenie jednostki w taki sprzęt pozwoli optymalnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców i turystów. Kiedy zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie, a są to sytuacje związane głównie z poszukiwaniem zaginionych osób, każda minuta może odegrać decydującą rolę w akcji ratowniczej. W terenie górskim pojazd przystosowany do jazdy w każdych warunkach jest tym elementem wyposażenia, od którego może zależeć powodzenia całej akcji, a w konsekwencji ludzkie życie i zdrowie– oceniają policjanci.