Bielsko-Biała. Przepadł podczas grzybobrania, wszystkie służby na nogach

Policja przy okazji apeluje o rozwagę podczas jesiennych wypraw do lasu. - W tym czasie zwracajmy szczególną uwagę na osoby w podeszłym wieku. Starajmy się zrobić wszystko, aby seniorzy w miarę możliwości nigdy samotnie nie wybierali się do lasu, zabierali naładowany telefon komórkowy i informowali, gdzie się wybierają. Idąc do lasu, ubierajmy się w wyraziste, jaskrawe kolory, a najlepiej zabierzmy ze sobą kamizelkę odblaskową i gwizdek alarmowy – podali.