Bielsko-Biała. "Pocztówki z Bielska-Białej" ozdobiły Cygański Las

Prace, które spacerowicze mogą podziwiać, zostały nadesłane na konkurs plastyczny "Pocztówka z Bielska-Białej”, już po raz dziewiąty organizowany przez Dom Kultury w Olszówce. W tym roku ma on wyjątkową, jubileuszową odsłonę związaną z obchodami 70-lecia połączenia Bielska i Białej i podtytuł: to co łączy – ta co dzieli.