Bielsko-Biała. Kontraruch na ul. Pocztowej. Zastrzeżenia do 14 maja

Ulica Pocztowa znajduje się w rejonie Cygańskiego Lasu i stanowi jeden z dojazdów do bielskich Błoni, licznie odwiedzanych przez amatorów sportów rowerowych. Błonia są bowiem miejscem wyjazdu na trasy największego w tej części Polski kompleksu ścieżek rowerowych Enduro Trails. To tutaj znajdują się parkingi, restauracje i punkty serwisowe dla cyklistów.

I to właśnie z myślą o rowerzystach i sprostaniu ich potrzebom drogowcy rozważają wprowadzenie na ul. Pocztowej nowych rozwiązań. Koncepcja MZD zmierza do utworzenia kontraruchu na dotychczasowym odcinku jednokierunkowej ul. Pocztowej. - To rozwiązanie pozwoli rowerzystom zjeżdżającym niejako pod prąd korzystać z ulicy w obu kierunkach. Jak twierdzą specjaliści - również projektujący drogi rowerowe - kontraruch to bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie – twierdzą pracownicy MZD.