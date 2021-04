Bielsko-Biała. Ostatni maluch zajął swoje miejsce. Czeka na nakrętki

- Dzieci, którym pomagamy, to mieszkańcy naszego osiedla – mówi przewodnicząca rady osiedla Wojska Polskiego Elżbieta Rosińska. - To nie jest nowy pomysł. Nakrętki na rzecz rehabilitacji Poli i Adasia zbieramy już od około siedmiu lat. Do tej pory organizowaliśmy zbiórki na pchlich targach, które odbywały się co miesiąc - od kwietnia do października. A teraz, jak była okazja umieszczenia u nas malucha, to poprosiliśmy, aby zbiórka na ten cel była kontynuowana – dodaje.