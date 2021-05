Bielsko-Biała. MZK chce kupić autobusy, jedna oferta

Bielsko-Biała. Jedna oferta w przetargu na kupno autobusów przegubowych

Rzecznik przewoźnika Agnieszka Dąbrowska przypomniała zarazem, że 13 maja firma podpisała z Solarisem umowę na dostawę pięciu nowych autobusów niskopodłogowych i niskoemisyjnych Urbino IV. Dotrą do miasta w październiku. Będą to autobusy 12-metrowe. Mogą pomieścić 85 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Koszt brutto transakcji to 7,995 mln zł.