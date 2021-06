Bielsko-Biała. Można grać w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Boisko gotowe

To, że boisko będzie świetnym miejscem dla małych i dużych podkreślał natomiast prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. - Bardzo się cieszę, że kolejne tego typu boisko powstało w naszym mieście - po serii ponad 30 boisk przyszkolnych, nowe obiekty pojawiają się też tam, gdzie są takie oczekiwania. Inwestycję udało się zrealizować po dwóch latach zabiegów radnych i przewodniczącego i to mimo trudnej sytuacji samorządów w Polsce w ogóle. Myślę jednak, że na takie boiska nie powinno nigdy brakować środków, bo to ważne dla młodzieży i widzę, że też starsi gracze tu są, co cieszy. To w końcu profilaktyka zdrowotna. A im więcej wydamy na profilaktykę, tym mniej zapłacimy za leczenie. Myślę też, że dzięki temu miejscu dzieciaki będzie łatwiej odciągnąć od komputerów. Niech wam dobrze służy ten obiekt – podsumował Klimaszewski.