Włochy. Kobieta potknęła się na chodniku. Sąd wskazał winę burmistrza

Rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd nastąpiło po pięciu latach od wypadku, do którego doszło w miasteczku Quinto Vicentino w regionie Wenecja Euganejska. Idąca chodnikiem kobieta potknęła się wówczas o wystający fragment płyty, przez co odniosła uraz. Jak podały lokalne włoskie media, kobieta leczyła go przez 40 dni.