Bielsko-Biała. Miasto przyjazne wiewiórkom. Buduje dla nich "mosty" nad ruchliwą drogą

- Dlatego w trzech lokalizacjach spięliśmy korony drzew po obu stronach ulicy linami. Tam jest sporo takich miejsc, gdzie korony stykają się naturalnie, ale tam, gdzie tego brakowało, wspomogliśmy je – mówi ogrodnik miejski Dariusz Gajny. - Docelowo na drzewach z linami zostaną jeszcze zawieszone karmniki, aby zachęcić wiewiórki do wybierania tych przejść, zapisać w ich świadomości, że one tam są – dodaje.

Bielsko-Biała. Miasto buduje "mosty" dla wiewiórek

Nie wiadomo czy pomysł spodoba się wiewiórkom. - Mogą zbojkotować nasze przedsięwzięcie, nawet przebiegać pod liną drogą, takie coś też przyjmujemy do wiadomości i zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie uda się od razu. Będziemy obserwować. Ale nawet jeśli uratujemy jedną czy dwie wiewiórki, to będzie to nasz wielki sukces – tłumaczy ogrodnik.