Bielsko-Biała. Miasto pomoże branży turystycznej. Będą ulgi m.in. dla przewodników i hotelarzy

- Ta uchwała jest związana z wejściem w życie Śląskiego Pakietu dla Turystyki. W jego ramach dostajemy 500 tys. zł zgodnie z przyjętym stosunkiem liczby miejsc noclegowych do liczby mieszkańców. W naszym wypadku pozyskane środki przeznaczymy na budowę nowego parkingu w Wapienicy. Wybór tej inwestycji spowodowany był turystycznymi walorami dzielnicy oraz faktem, że posiadamy wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania tego przedsięwzięcia jeszcze w tym roku – informował podczas sesji prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.