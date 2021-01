Bielsko-Biała. Lekcje WF nabiorą blasku, Zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 31.

- Sala gimnastyczna wraz z zapleczem ma poprawić warunki uprawiania sportu przez uczniów szkoły. Jej budowa rozpoczęła się w czerwcu 2019 roku i trwała do listopada ubiegłego roku. Wartość inwestycji wyniosła 7,4 mln zł – informują urzędnicy z wydziału prasowego magistratu w Bielsku-Białej.

Budynek został tak zaprojektowany i wybudowany, że jest połączony ze szkołą łącznikiem. Jego lokalizacja to południowo-wschodnia strona szkoły.

Bielsko-Biała. Sala gimnastyczna gotowa

Hala ma wymiary 42,34 m długości i 20,10 m szerokości. Łącznik liczy ponad 6 metrów długości. Jej wysokość to 11,85 m.

Na budynek składają się dwie kondygnacje i dwuspadowy dach. Został podzielone na dwie części. Główna z nich to sala sportowa z boiskami do gier zespołowych.

Do gry w koszykówkę służą boisko główne o wymiarach 28 x15 m i dwa niewymiarowe boiska poprzeczne, do gry w siatkówkę ( boisko główne 18 x 9 m oraz dwa niewymiarowe boiska poprzeczne). Druga część to zaplecze socjalno-techniczne wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi, salką dla 20 osób i biblioteką. Te pomieszczenia są zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku.