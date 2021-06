Bielsko-Biała. Kolejne opóźnienie przy rewitalizacji amfiteatru

Prace przy odbudowie amfiteatru nadzoruje Nadleśnictwo Bielsko-Biała. - Realny termin ich zakończenia to koniec września, ale formalnie nie zostało to ustalone. Nie jest on więc gwarantowany. Rzeczy, które pozostały do wykonania, są dość mocno pracochłonne, a wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć zwiększonych sił – poinformowało nadleśnictwo.