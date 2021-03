Bielsko-Biała. Jesteś emerytem lub rencistą? ZUS czeka na Twój telefon

Do rozliczenia podatku zostało jeszcze sporo czasu, nie warto jednak robić tego na ostatnią chwilę. I mimo, że kosztuje nas to sporo nerwów, jest na to rozwiązanie. Wystarczy zadzwonić.

Nie wiesz jak rozliczyć PIT? Zadzwoń do ZUS-u Źródło: money.pl , Fot: Rafał Parczewski