Bielsko-Biała. Historyczna przeprawa w nowej starej odsłonie

Bielsko-Biała. Rekonstrukcja mostu na ul. 11 Listopada

Most na rzece Białej to jeden zsymboli miasta. Powstał pod koniec XIX wieku, jako inwestycja rządu galicyjskiego we Lwowie, na miejscu starej przeprawy. - To symboliczne miejsce - w przeszłości przechodziła tędy granica Królestwa Czeskiego i Polskiego, monarchii austriackich Habsburgów i Rzeczypospolitej, po rozbiorach - Śląska Austriackiego i Galicji, a po odzyskaniu niepodległości - województw śląskiego i krakowskiego. Ostatecznie most przestał być miejscem podziału, a zaczął łączyć, gdy 1 stycznia 1951 roku Bielsko i Biała stało się jednym miastem – podkreślił Kachel