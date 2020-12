Bielsko-Biała. Droga do szpitala w Wilkowicach-Bystrej została wyremontowana po blisko 70-latach

Prowadząca do znajdującego się na stokach Magurki szpitala w Wilkowicach-Bystrej droga powstała w latach 50-tych ubiegłego wieku. Każdy, komu przyszło kiedykolwiek ją jechać narzekał na dziury. Była w opłakanym stanie, a przecież nią karetki pogotowia przywożą pacjentów. Teraz jedzie się jak po stole - potrzebującego pomocy można przetransportować szybko i bezpiecznie.

- Ta inwestycja to była konieczność. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa i komfort dojazdu zarówno dla pacjentów, jak i zespołów ratownictwa medycznego – powiedziała członkini zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała.

Droga ma prawie pół kilometra długości. Przebiega serpentyną od ul. Żywieckiej do budynku Szpitala Kolejowego. Została poszerzona do 5 metrów. Wymieniono jej podbudowę, odwodnienie i oświetlenie. Na trasie do szpitala zostały wybudowane 4 parkingi ze szlabanami strzegącymi wjazdów i wyjazdów.