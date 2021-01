Bielsko-Biała. Chciał ukraść samochód, przeszkodzili sąsiedzi

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (11 stycznia) około godziny 10.00 na ulicy Komorowickiej w Bielsku-Białej. Mieszkanka jednej z kamienic zauważyła, że nieznany jej mężczyzna próbuje odjechać fiatem 170 należącym do jej sąsiada. Kobieta podejrzewała, że nieznajomy chce go ukraść, ponieważ wyszarpał kable spod kierownicy i próbował uruchomić silnik. Wcześniej ten sam mężczyzna pił alkohol na ławce przed kamienicą.