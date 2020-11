Bielsko-Biała. Będzie strategia rozwoju miasta. Co w niej się znajdzie?

Z końcem roku upływa okres obowiązywania Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku. Rada miejska na sesji 17 listopada podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania nowego dokumentu obejmującego lata do 2030 roku. - Sposób opracowania nowej strategii rozwoju gminy unormowany został w uchwalonej 15 lipca „Ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym – informuje naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego UM w Bielsku-Białej Aleksandra Podsiadlik. - Wspomniane modyfikacje realizują zapisy strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku – dodaje Podsiadlik.