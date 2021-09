Bielsko-Biała. Będą nowe autobusy, przetarg roztrzygnięty

W połowie maja bielski przewoźnik podpisał z firmą Solaris Bus&Coach umowę na dostawę pięciu nowych autobusów niskopodłogowych i niskoemisyjnych Urbino IV. Dotrą do miasta w październiku. Będą to autobusy 12-m. Mogą pomieścić 85 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Koszt brutto transakcji to 7,995 mln zł.