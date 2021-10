Bielski przewoźnik z nowoczesnymi autobusami, ich wyposażenie jest nowatorskie

Autobusy mają 12 metrów długości, mogą pomieścić 85 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Koszt brutto ich zakupu to 7,995 mln zł. - Wprowadzamy do naszej floty pięć nowych autobusów solaris urbino czwartej generacji. To duże święto. Sytuacja gospodarcza, z jaką mamy do czynienia, nie jest łatwa; dotyka nie tylko naszych gospodarstw domowych, to także niełatwy czas dla przedsiębiorców. Rosnące ceny, w naszym przypadku zwłaszcza paliwa, ale też innych elementów, to rzeczywistość, która powoduje że inwestycje, które jeszcze wczoraj były pewne, dziś stają się wątpliwe – mówił podczas odbioru autobusów Hubert Maślanka prezes MZK.