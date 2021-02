Beskidy. Wyśmienite warunki narciarskie…stąd też więcej interwencji ratowników

Cieplejsza pogoda, dobre warunki na szlakach i tłumy narciarzy przy wyciągach – to jest to, na co wszyscy z utęsknieniem czekali.

Share

Bardzo dobre warunki w Beskidach Źródło: PAP , Fot: PAP/Darek Delmanowicz, Darek Delmanowicz