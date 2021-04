Beskidy. Turystka doznała urazu nogi, ratownicy zwieźli ją na noszach

Pandemia koronawirusa i towarzyszące jej obostrzenia spowodowały, że miejsca które do tej pory odwiedzane były tylko przez część z nas nagle stały się idealnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Na szlakach zrobiło się tłoczno.

Ratownicy GOPR mają zatem co robić. Niemalże co chwilę dochodzi do zdarzeń, w których potrzebna jest ich pomoc. Tak też było w sobotnie popołudnie podczas akcji ratunkowej na Babiej Górze.