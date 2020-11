Beskidy. Szaro, ponuro…i nagle słonecznie, turyści z tego skorzystali

Widoczność w wielu miejscach była bardzo dobra, miejscami wiał słaby wiatr, a temperatura w promieniach słońca przed południem wyniosła ok. 10 stopni. Ci, którzy wybrali Szyndzielnię lub Czantorię, mogli skorzystać z ostatniej okazji i przed przeglądem skorzystać z kolejki.

Prócz nieczynnych ze względu na przeglądy kolejek, nie działają także schroniska. Z powodu pandemii koronawirusa funkcjonują jedynie na zasadnie wydawania dań ”na wynos”. Tak jest, m.in. na Klimczoku, Skrzycznem, Wielkiej Raczy czy Przysłopie. Apelują do turystów, by wybierając się w góry, dokładnie to zaplanowali. Sprawdzili prognozę pogody i śledzili zmieniające się warunki atmosferyczne. Bo z powodu panujących obostrzeń nie są w stanie zapewnić im schronienia.