Beskidy. Niepewna pogoda odstraszyła turystów

Jeśli ktoś, prócz pieszych wędrówek po lesie, uwielbia spędzać tam czas na dwóch kółkach to teraz będzie miał na to szansę. W Szczyrku właśnie otwarto kolejne ścieżki rowerowe. Zróżnicowane trasy i ich dostępność dzięki kolejom linowym powoduje, że to miejsce przyjazne dla osób stawiających pierwsze kroki w górskim terenie. Dzięki instruktorom można też doskonalić techniki zjazdu.