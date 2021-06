Beskidy. Do Szczyrku szybko i wygodnie. Zakończyła się przebudowa drogi

Wszyscy, którzy jeżdżą do Szczyrku z Bielska-Białej przed Buczkowice od lat narzekali na stan drogi. Była pełna dziur i wybojów, To już jednak przeszłość. Ze stanu nawierzchni doskonale zdawały sobie też władze powiatu bielskiego, do którego droga należy, i zdecydowali się na jej remont. Chodzi o blisko półtorakilometrowy odcinek drogi biegnącej przez Buczkowice i Szczyrk – ul. Grunwaldzką i ul. Graniczną. To tzw. stara droga do Szczyrku. Dzisiaj kierowcy chętnie z niej korzystają, gdy główna trasa do tego kurortu jest zakorkowana.