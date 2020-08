Śląsk. Wypadek na torach w Katowicach. Nie żyje potrącona kobieta

Śląsk. Tragiczny wypadek na torach

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 8:30 w Katowicach w pobliżu stacji Piotrowice. Nadjeżdżający pociąg potrącił kobietę. Jej życia nie udało się uratować. Kobieta zginęła na miejscu. Policjanci pracują nad ustaleniem przyczyn wypadku.

Do potrącenia doszło w miejscu, gdzie nie ma oznakowanych przejść przez torowisko. - Pod kołami międzynarodowego pociągu relacji Warszawa - Bohumin zginęła kobieta. Ruch w obu kierunkach został wstrzymany. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia - powiedziała "Gazecie Wyborczej" mł. asp. Agnieszka Żyłka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Odwołane zostały wszystkie pociągi na linii Katowice - Tychy. Był to spory problem dla mieszkańców Tychów, którzy pociągiem docierali do pracy w Katowicach i innych miast aglomeracji śląskiej. Obecnie już wszystko wróciło do normy, a ruch na kolejową trasę został przywrócony.