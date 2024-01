Słaby randkowicz pozywa 27 kobiet. Bo wyśmiały go w sieci

Jak podaje "Business Insider", inicjatywa takich forów w sieci działa w wielu miejscach na świecie. Pomysłodawcą tworzenia "porandkowych" komentarzy, odrębnych dla miast czy regionów, jest organizacja "Are We Dating the Same". Chodzi o ochronę kobiet przed toksycznymi mężczyznami, którzy nie zawsze mają dobre intencje wobec zapraszanej na randkę dziewczyny.