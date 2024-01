Kradną co 2 sekundy. Teraz złodziej w sklepie gorzko pożałuje

W brytyjskich sklepach dochodzi do kradzieży średnio co dwie sekundy. Tylko w ubiegłym roku sprzedawcy detaliczni odnotowali z tego powodu straty o łącznej wartości przekraczające miliard funtów. W efekcie, aby wyrównać straty, musieli podjąć decyzję o podniesieniu cen, co jest niekorzystne dla pozostałych konsumentów. Do tej pory policja traktowała zgłoszenia o kradzieży sklepowej jako te o niskim statusie, w efekcie praktycznie nie prowadziła dochodzeń w tego typu przypadkach.