Słaba widoczność na drogach. IMGW ostrzega przed silną mgłą

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą głównie dla wschodniej i centralnej Polski. Obowiązują do godziny 10 w piątek w województwach: śląskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Według synoptyków, mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów może się utrzymać co najmniej przez 8 godzin.