Skuteczne dbanie o środowisko. Zacznij od swojego podwórka

20 szkół podstawowych z regionu warszawskiego Targówka oraz Aleksandrowa Łódzkiego dołączyło do pierwszej edycji organizowanego przez P&G programu edukacji ekologicznej „Czysta Ziemia”.

Pierwsza edycja programu „Czysta Ziemia", prowadzonego przez firmę Procter & Gamble

Rękawiczki ochronne, plastikowe worki, chwytaki do podnoszenia śmieci, żeby nie było konieczności schylania się oraz kilka zgrzewek wody – tak "uzbrojeni" uczniowie szkół podstawowych na warszawskim Targówku przygotowali się do oczyszczania swojego kawałka planety z odpadów, które nie trafiły do kosza.

materiały partnera

Czysta szkoła

O tej porze roku było to nie lada wyzwanie. W piątkowe przedpołudnie żar lał się z nieba, ale uczniowie, punktualnie o godz. 10, przystąpili do sprzątania. Każda szkoła wybrała sobie własny fragment terenu do uprzątnięcia.

Tego dnia w pocie czoła pracowali m.in. szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego. Przez godzinę zebrali około 20 pełnych worków. Każdy worek był innego koloru, aby łatwiej było segregować – oddzielnie papier, szkło, plastik z metalem, odpady zmieszane oraz biodegradowalne.

– Zbieraliśmy śmieci na terenie szkoły i w promieniu najbliższych ulic. Wśród "skarbów" znalazło się np. sporo butelek znalezionych pod Domem Kultury Zacisze. Z większym zaangażowaniem zbierali chłopcy. Segregowanie śmieci na pięć frakcji wcale nie jest dla dzieciaków takie łatwe, bo przecież w domach wyrzucaniem śmieci zajmują się głównie rodzice. Dlatego tak ważna jest edukacja od podstaw, jak prawidłowo to robić – mówi jedna z nauczycielek z SP nr 84.

materiał partnera

Pierwsza edycja programu „Czysta Ziemia” realizowana jest w 20 szkołach na terenie Aleksandrowa Łódzkiego oraz warszawskiego Targówka. Dzięki przygotowanym przez P&G oraz Fundację Nasza Ziemia materiałom edukacyjnym, uczniowie wzięli udział w zajęciach, podczas których dowiedzieli się w jaki sposób należy segregować odpady, jak odzyskiwać surowce wtórne z odpadów oraz poznali zasady, dzięki którym proces ten jest maksymalnie skuteczny. Do akcji włączyli się również wolontariusze firmy, którzy wczesną wiosną tego roku przeprowadzili lekcje w kilkunastu szkołach.

Program zakładał również wsparcie szkół w czasie akcji sprzątania, która odbyła się 28 maja br. w Aleksandrowie Łódzkim i 14 czerwca br. na warszawskim Targówku. W ramach akcji, P&G zapewniła sprzęt niezbędny do porządkowania terenów w najbliższym sąsiedztwie. Placówki, które w tym roku zostały objęte inicjatywą, otrzymały od firmy rękawice, worki, chwytaki oraz koszulki, które pozwoliły dzieciom w bezpieczny i czysty sposób zaangażować się w sprzątanie okolic swoich szkół.

Firma, dla której kondycja środowiska to priorytet

Procter & Gamble od lat wspiera działania proekologiczne. Priorytetem spółki jest pogodzenie działalność produkcyjnej z troską o środowisko.

– We wszystkich naszych fabrykach w Polsce: w Warszawie, Łodzi i Aleksandrowie Łódzkim wdrażamy strategię zrównoważonego rozwoju. Poddajemy wadliwe produkty recyklingowi. Odpady z produkcji pieluch są wykorzystywane między innymi jako wypełniacze kartonów, a plastikowe rączki od maszynek do golenia przerabiane na wieszaki do ubrań – informuje Małgorzata Mejer, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Europie Środkowej w P&G.

materiał partnera

Odbieraj i przetwarzaj

Spółka zrealizowała już wiele celów, które wytyczyła sobie do 2020 roku. Zredukowała o 16 proc. emisję gazów cieplarnianych, ograniczyła o prawie jedną trzecią zużycie wody w zakładach produkcyjnych, a w ponad 80 proc. fabryk udało się zminimalizować do zera ilość odpadów przemysłowych, które trafiają na wysypiska. W ubiegłym roku, koncern ogłosił Strategię Zrównoważonego Rozwoju Ambicja 2030, która uwzględnia cele i planowane działania zarówno w obrębie marek, łańcucha dostaw, jak również tych skierowanych do pracowników i społeczeństwa, które firma chce osiągnąć w ciągu najbliższych 11 lat. Jednym z głównych założeń ogłoszonej strategii zrównoważonego rozwoju P&G jest dążenie do rozwiązań opartych na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego. Szczególny nacisk firma kładzie na działania wokół tematu przetwarzania odpadów plastikowych. W ramach tego zobowiązania, do produkcji opakowań produktów P&G w coraz większym stopniu wykorzystuje tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu. Obecnie 86% opakowań produktów firmy można poddać dalszemu przetwarzaniu, a plan do 2030 roku zakłada, że wszystkie opakowania produktów marek z portfolio P&G, będą nadawały się recyklingu.