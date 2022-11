Skusił się na erotyczną propozycję. Potem poszedł na policję

Sam poszedł na policję

Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego sam zgłosił się do komendy policji i opowiedział mundurowym o tym, co go spotkało. Mężczyzna poznał na portalu społecznościowym atrakcyjną kobietę. Podczas wideorozmowy pojawiła się ona nago. Na jej prośbę on również się rozebrał. Tuż po zakończeniu wideoczatu nowa znajoma zażądała od mężczyzny 15 tysięcy złotych w zamian za niepublikowanie nagrania z jego udziałem. Zagroziła, że jeśli nie przekaże jej pieniędzy, to"zamieni jego życie w piekło". Kobieta zapowiedziała, że jeśli odmówi zapłaty, to opublikuje filmik w Internecie, w prasie i roześle go do jego znajomych na portalu społecznościowym.