Skruszeni antyszczepionkowcy przyznają się do błędu. "Czuję się winny"

"Chciałbym zobaczyć, czy macie odwagę powiedzieć nam tu wszystkim zebranym, że w tej szczepionce jest woda kanalizacyjna!", "Ten wirus nikogo nie zabił, to jeden wielki wymysł", "Każą nam nosić maski, które są g***o warte, powinniśmy je wszystkie wyrzucić do śmieci. Całujcie się!" - to nieliczne z jego wypowiedzi, które padały an wiecach i demonstracjach. W efekcie włoska izba lekarska zawiesiła go w obowiązkach już w 2020 roku. Na spotkaniach z nim jednak wciąż tłumnie pojawiali się ludzie.